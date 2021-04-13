В Украине сокращается уровень COVID-госпитализаций: соответствуют норме уже 5 регионов

Норма госпитализаций пациентов с COVID в Украине составляет 60 на 100 тысяч населения. Этому показателю соответствуют Кировоградская (44,7), Закарпатская (46), Ивано-Франковская (53,8), Херсонская (57,6) и Луганская (59,2) области. По сравнению с предыдущими сутками ситуация улучшилась в Луганской области.

Самой проблемной остается Хмельницкая область - здесь показатель госпитализаций составляет 130,3. В Киеве - 94,5.

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине заняты 49 507 (61,9%) кроватей для пациентов с COVID. Всего введены 80 035 коек.

Отметим, вчера РБК-Украина писало, что на грани попадания в "красную" зону карантина находятся Донецкая, Полтавская и Черкасская области.

Всего в "красной" зоне сейчас находятся 12 регионов: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".