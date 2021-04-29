В Україні суттєво збільшили темпи вакцинації від COVID

До цього в Україні жодного разу не вакцинували понад 20 тисяч осіб на добу.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (7736), Харківській (6234), Дніпропетровській (5791), Київській (5685) і Полтавській (5640) областях. При цьому досить низькі темпи вакцинації залишилися в Луганській (539), Чернівецькій (909) та Івано-Франківській (919) областях.

Також за вчора в Запорізькій області ще одна людина отримала друге щеплення від COVID.

Більшість щеплень за вчора було зроблено вакциною AstraZeneca - 60 017. Sinovac укололи 5793 людям, Pfizer-4658. З початку пандемії в Україні вже прищепили першою дозою 629 182 осіб, двома дозами-10.