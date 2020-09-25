В Україні за добу коронавірусом захворіли понад 3,5 тисячі осіб

В Україні за добу підтвердили 3565 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні підтвердили захворювання у 191 671 людини.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Це другий раз, коли в країні було зафіксовано понад 3,5 тисячі випадків коронавірусу. Більше виявлених захворювань було лише 17 вересня - тоді захворіли 3584 людини.

Померли за добу 70 пацієнтів з COVID-19. Всього жертвами стали вже 3827 осіб. Одужали 1675 (85 133 з початку пандемії) осіб. Активними хворими залишаються 102 711 пацієнтів.

Найбільшу кількість нових випадків виявили в Києві (+380), Харківській (+297), Тернопільській (+245), Дніпропетровській (+225) та Львівській (+215) областях.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що нинішня кількість нових щоденних захворювань свідчить про те, що в Україні йде друга хвиля коронавірусу.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що повний локдаун в Україні може бути введений в разі, якщо лікарняні ліжка будуть заповнені.