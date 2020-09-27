В Україні за добу підтвердили 3130 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу підтвердили 3130 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражень у Харківській, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в країні підтвердили 198 634 випадків COVID-19. При цьому 87 882 людини вже побороли хворобу, з яких 1009 - за останні 24 години.

Померли від коронавірусу 3 959 осіб, у тому числі 56 - за вчора.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (+494), Дніпропетровській (+167), Львівській (+148) областях і Києві (+323).

Також РБК-Україна писало, що вчора в Україні майже всі регіони були не готовими до ослаблення карантину. Вимогам Міністерства охорони здоров'я відповідають тільки Кіровоградська і Херсонська області.

Нагадаємо, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у лікарнях перебувають 12,8 тисячі осіб, у яких підтверджено діагноз або є підозру на коронавірус.