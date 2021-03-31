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Діти

В Україні померла ще одна двомісячна дитина з COVID

Автор: РБК-Україна

За останні три дні в Харківській області померла вже друга дитина з COVID-19. У неї також були вроджені захворювання.

Про це йдеться в повідомленні Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Повідомляється, що особливістю третьої хвилі стало є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3,0% у січні. При цьому перебіг хвороби у дітей став більш важким. В області зафіксували вже два летальні випадки.

"Дитина 2 місяців з Бахмута Донецької області мала супутню патологію - вроджені вади серця, перебувала в нашій області на стаціонарному лікуванні", - йдеться в повідомленні.

За березень в області захворіли 1 334 дитини. За віком - більшість учні загальноосвітніх закладів, дошкільнята становлять 38,9%, та троє немовлят, народжених від хворих матерів.

Нагадаємо, раніше в Харкові помер 11-річний школяр з Нововодолазького району, який понад 2 тижні перебував у реанімації та був вражений ще одним небезпечним збудником - герпесвірусом.

До цього померла двомісячна дитина з COVID-19 в Маріуполі Донецької області. Всього за час пандемії від коронавірусу померло 20 дітей.

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