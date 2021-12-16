В Україні померли більше 92 тисяч людей через коронавірус

У МОЗ повідомили про більше 92 тисячі смертельних випадків через коронавірус за весь час пандемії. А за добу померли 355 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

У МОЗ повідомили, що за весь час пандемії померли 92 313 людини.

За останній тиждень ситуація по смертях виглядає так:

За минулу добу померли 355 людей. Найбільше смертельних випадків за 15 грудня у Дніпропетровській області (41), Києві (28), Київській та Харківській областях (по 25).

Нагадаємо, раніше у Київській школі економіки повідомили, що смертність від COVID продовжить знижуватися, але є ризик повторного спалаху.

Також стало відомо, що коронавірус займає третє місце серед причин смертності в Україні відразу після серцево-судинних та онкологічних захворювань.