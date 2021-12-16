В Украине умерли более 92 тысяч человек из-за коронавируса

В Минздраве сообщили о более 92 тысячах смертельных случаях из-за коронавируса за все время пандемии. А за сутки умерли 355 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

За минувшие сутки умерли 355 человек. Больше всего смертельных случаев за 15 декабря в Днепропетровской области (41), Киеве (28), Киевской и Харьковской областях (по 25).

За последнюю неделю ситуация по смертям выглядит так:

за 14 декабря - 356,

за 13 декабря - 387,

за 12 декабря - 188,

за 11 декабря - 238,

за 10 декабря - 446,

за 9 декабря - 442,

за 8 декабря - 465.

В Минздраве сообщили, что за все время пандемии умерли 92 313 человека.