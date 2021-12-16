В Украине умерли более 92 тысяч человек из-за коронавируса

В Минздраве сообщили о более 92 тысячах смертельных случаях из-за коронавируса за все время пандемии. А за сутки умерли 355 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
За минувшие сутки умерли 355 человек. Больше всего смертельных случаев за 15 декабря в Днепропетровской области (41), Киеве (28), Киевской и Харьковской областях (по 25).
За последнюю неделю ситуация по смертям выглядит так:
В Минздраве сообщили, что за все время пандемии умерли 92 313 человека.
Напомним, ранее в Киевской школе экономики сообщили, что смертность от COVID продолжит снижаться, но есть риск повторной вспышки.
Также стало известно, что коронавирус занимает третье место среди причин смертности в Украине сразу после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.