В Україні вакцинували 373 тисячі людей, ще понад 435 тисяч очікують в черзі на щеплення
З початку вакцинації в Україні щеплення від коронавіруса отримали 373 002 людини. За останню добу вакциновано 19 858 людей.
Найбільше щеплень 9 квітня отримали жителі Києва (1 850), Дніпропетровської області (2 330), Київської (1 970) та Львівської області (1 910).
Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.
"Станом на 9 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 435 451 людина", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, в кінці лютого Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield виробництва AstraZeneca. Зараз щеплення в Україні проводяться тільки цією вакциною.
Однак сьогодні, 10 квітня, повинен завершитися лабораторний контроль китайської вакцини CoronaVac розробки Sinovac. У МОЗ обіцяли, що відсьогодні в Україні почнуть робити щеплення цим препаратом.
Україна отримала 215 тисяч доз вакцини Sinovac наприкінці березня.
Наразі це вся вакцина, яка є на території України.
Нагадаємо, Степанов заявляв, що Україна отримає вакцину від COVAX наступного тижня. Це має бути 117 тисяч доз вакцини Pfizer.