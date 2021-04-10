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В Україні вакцинували 373 тисячі людей, ще понад 435 тисяч очікують в черзі на щеплення

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 09:46
В Україні вакцинували 373 тисячі людей, ще понад 435 тисяч очікують в черзі на щеплення Фото: в Україні вакцинували 373 тисячі людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

З початку вакцинації в Україні щеплення від коронавіруса отримали 373 002 людини. За останню добу вакциновано 19 858 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Найбільше щеплень 9 квітня отримали жителі Києва (1 850), Дніпропетровської області (2 330), Київської (1 970) та Львівської області (1 910).

Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.

"Станом на 9 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 435 451 людина", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в кінці лютого Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield виробництва AstraZeneca. Зараз щеплення в Україні проводяться тільки цією вакциною.

Однак сьогодні, 10 квітня, повинен завершитися лабораторний контроль китайської вакцини CoronaVac розробки Sinovac. У МОЗ обіцяли, що відсьогодні в Україні почнуть робити щеплення цим препаратом.

Україна отримала 215 тисяч доз вакцини Sinovac наприкінці березня.

Наразі це вся вакцина, яка є на території України.

Нагадаємо, Степанов заявляв, що Україна отримає вакцину від COVAX наступного тижня. Це має бути 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

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