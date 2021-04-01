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В Україні другий день поспіль антирекорди по смертності від COVID

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 08:22
В Україні другий день поспіль антирекорди по смертності від COVID Фото: за добу підтвердили 421 летальний випадок (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 421 летальний випадок від коронавірусу. Це новий антирекорд з початку пандемії.

Про це свідчать дані, оприлюднені міністром охорони здоров'я Максимом Степановим.

Попередній антирекорд був зафіксований днем раніше - тоді померли від COVID-19 407 осіб.

Найбільше летальних випадків за вчора підтвердили в Одеській (54) області, Києві (44), Дніпропетровській (30), Київської (30) і Львівській (30) областях.

З початку пандемії в країні зафіксували вже 33 246 летальних випадків. Антилідером за цим показником є Київ (3449), Львівська (2654), Дніпропетровська (2387), Харківська (1980) та Одеська (1830) області.

Нагадаємо, в цілому за вчора зафіксували ріст захворюваності COVID-19 - підтвердили 17 569 нових випадків. При цьому госпіталізували 5160 людина, 9602 людини одужали. Найбільше заражень в Києві, Одеській, Хмельницькій, Львівській областях.

Як повідомляло РБК-Україна, зараз уряд розглядає можливість подальшого посилення карантину в країні. Хоча комендантську годину запроваджувати не планують.

Відзначимо, вчора влада Києва оголосили про посилення карантину. З 5 квітня будуть обмежені робота метро і транспорту.

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