В Украине второй день подряд антирекорды по смертности от COVID

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 421 летальный случай от коронавируса . Это новый антирекорд с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым .

С начала пандемии в стране зафиксировали уже 33 246 летальных случаев. Антилидером по этому показателю является Киев (3449), Львовская (2654), Днепропетровская (2387), Харьковская (1980) и Одесская (1830) области.

Больше всего летальных случаев за вчера подтвердили в Одесской (54) области, Киеве (44), Днепропетровской (30), Киевской (30) и Львовской (30) областях.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее - тогда умерли от COVID-19 407 человек .

Напомним, в целом за вчера зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - подтвердили 17 569 новых случаев. При этом госпитализировали 5160 человек, 9602 человека выздоровели. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской областях.

Как писало РБК-Украина, сейчас правительство рассматривает возможность дальнейшего усиления карантина в стране. Хотя комендантский час вводить не планируют.

Отметим, вчера власти Киева объявили об ужесточении карантина. С 5 апреля будут ограничены работа метро и транспорта.