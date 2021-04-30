В Україні другою дозою вакцини від COVID прищепили вже 130 осіб

Всі 120 других щеплень за вчора були зроблені препаратом Sinovac-CoronaVac. До цього 10 осіб були щеплені другою дозою вакцини AstraZeneca. Практично всі другі щеплення за вчора були зроблені в Полтавській області-116, ще 4 - у Хмельницькій.

Крім цього за добу першу дозу отримали 73 256 осіб. Більшість щеплень були зроблені вакциною AstraZeneca - 64 198. Вакцину Sinovac отримали 5202 людини, Pfizer-3856.

Найбільше за добу вакцинували у Києві (8362 щеплення), Харківській (6015), Київській (5743), Полтавській (5317) та Дніпропетровській (4968) областях.

З початку кампанії вакцинації прищепили першою дозою вже 702 438 осіб..