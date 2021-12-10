В Україні зафіксовано понад 90 тисяч смертей від COVID-19

В Україні за весь період пандемії через коронавірус померли 90 343 людини. Всього захворіло 3 543 684 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
"За весь час пандемії в Україні:
Варто зазначити, що за даними Worldometer всього в світі зафіксовано 5 302 962 смерті від коронавірусної інфекції. При цьому видужали 241 853 345 осіб.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 11 327 осіб, а померли-442. Одужали від COVID-19 за вчора 24 456 осіб.
Станом на ранок, 10 грудня в Україні принаймні першою дозою вакцини від коронавірусу прищепилися понад 14 млн людей. Зокрема, 45,2% дорослого населення отримали перше щеплення, а 39,4% пройшли базовий курс вакцинації.