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В Україні зафіксовано понад 90 тисяч смертей від COVID-19

Автор: Ольга Белей

В Україні за весь період пандемії через коронавірус померли 90 343 людини. Всього захворіло 3 543 684 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 3 543 684 людини;
  • поправилося - 3 158 426 осіб;
  • летальних випадків - 90 343;
  • проведено ПЛР-тестування - 16 234 638", - заявили у відомстві.

Варто зазначити, що за даними Worldometer всього в світі зафіксовано 5 302 962 смерті від коронавірусної інфекції. При цьому видужали 241 853 345 осіб.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 11 327 осіб, а померли-442. Одужали від COVID-19 за вчора 24 456 осіб.

Станом на ранок, 10 грудня в Україні принаймні першою дозою вакцини від коронавірусу прищепилися понад 14 млн людей. Зокрема, 45,2% дорослого населення отримали перше щеплення, а 39,4% пройшли базовий курс вакцинації.

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Коронавірус