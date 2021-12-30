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Українцям старше 60 років рекомендували робити бустерне щеплення

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Четвер 30 грудня 2021 20:25
Українцям старше 60 років рекомендували робити бустерне щеплення Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні рекомендували бустерне щеплення для людей старше 60 років. Таку рекомендацію підтримала Національна технічна група експертів.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів, які розглядали питання більш широкого використання бустерної дози і було прийнято рішення про застосування бустерної дози для літніх людей, більше ніж 60 років", - розповів він.

За його словами, бустерне щеплення від коронавірусу вводитимуть через шість місяців після завершення базового курсу вакцинації.

"Тому, швидше за все, ми також це рішення будемо вводити в дію відповідним наказом МОЗ", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив усі подробиці ревакцинації та додаткового щеплення.

Крім того, раніше Кузін заявляв, що в Україні третє щеплення від COVID може стати обов'язковою. Однак фінальне рішення може бути прийнято в січні 2022 року.

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