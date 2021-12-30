Українцям старше 60 років рекомендували робити бустерне щеплення

В Україні рекомендували бустерне щеплення для людей старше 60 років. Таку рекомендацію підтримала Національна технічна група експертів.
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів, які розглядали питання більш широкого використання бустерної дози і було прийнято рішення про застосування бустерної дози для літніх людей, більше ніж 60 років", - розповів він.
За його словами, бустерне щеплення від коронавірусу вводитимуть через шість місяців після завершення базового курсу вакцинації.
"Тому, швидше за все, ми також це рішення будемо вводити в дію відповідним наказом МОЗ", - додав Кузін.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив усі подробиці ревакцинації та додаткового щеплення.
Крім того, раніше Кузін заявляв, що в Україні третє щеплення від COVID може стати обов'язковою. Однак фінальне рішення може бути прийнято в січні 2022 року.