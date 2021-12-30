Українцям старше 60 років рекомендували робити бустерне щеплення

В Україні рекомендували бустерне щеплення для людей старше 60 років. Таку рекомендацію підтримала Національна технічна група експертів.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"Минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів, які розглядали питання більш широкого використання бустерної дози і було прийнято рішення про застосування бустерної дози для літніх людей, більше ніж 60 років", - розповів він.

За його словами, бустерне щеплення від коронавірусу вводитимуть через шість місяців після завершення базового курсу вакцинації.

"Тому, швидше за все, ми також це рішення будемо вводити в дію відповідним наказом МОЗ", - додав Кузін.