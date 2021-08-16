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Українців повторно щеплюватимуть від COVID: стало відомо коли

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 13:49
Українців повторно щеплюватимуть від COVID: стало відомо коли Фото: українців повторно щеплюватимуть від COVID
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я запровадить повторну вакцинацію населення від коронавірусу. Це станеться через рік після введення базових щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна "Укрінформу".

"Допоки ми не розглядаємо бустерну дозу як альтернативу повному циклу ревакцинації через рік. Тобто базова стратегія, обрана нами - це ревакцинація через рік після завершення базового курсу щеплення", - сказав він.

Втім, за його словами, МОЗ очікує на ці результати досліджень Pfizer щодо введення третьої (бустерної) дози.

"Хочемо подивитися скільки переваг буде давати введення бустерної дози", - додав Кузін.

Нагадаємо, лікар-імунолог розповів, які симптоми є нормальним явищем, а після яких необхідно звернутися до сімейного лікаря.

Додамо, в рамках кампанії з вакцинації від COVID-19 у Міністерстві охорони здоров'я хочуть щепити не менше 50% українців до кінця цього року.

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