Українців повторно щеплюватимуть від COVID: стало відомо коли
Міністерство охорони здоров'я запровадить повторну вакцинацію населення від коронавірусу. Це станеться через рік після введення базових щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна "Укрінформу".
"Допоки ми не розглядаємо бустерну дозу як альтернативу повному циклу ревакцинації через рік. Тобто базова стратегія, обрана нами - це ревакцинація через рік після завершення базового курсу щеплення", - сказав він.
Втім, за його словами, МОЗ очікує на ці результати досліджень Pfizer щодо введення третьої (бустерної) дози.
"Хочемо подивитися скільки переваг буде давати введення бустерної дози", - додав Кузін.
Нагадаємо, лікар-імунолог розповів, які симптоми є нормальним явищем, а після яких необхідно звернутися до сімейного лікаря.
Додамо, в рамках кампанії з вакцинації від COVID-19 у Міністерстві охорони здоров'я хочуть щепити не менше 50% українців до кінця цього року.