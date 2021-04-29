В Україну завтра прибуде нова партія COVID-вакцини Sinоvac

У п'ятницю, 30 квітня, в Україну прибуде ще одна партія китайської вакцини від коронавірусу Sinоvac. Розмір партії складе 500 тисяч доз препарату.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook.

"Тільки що компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тисяч доз, в рамках нашого контракту на 1,9 млн доз", - повідомив він.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала нову партію вакцини AstraZeneca-SKBio корейського виробництва. Дану вакцину планують використовувати, в тому числі для проведення другого щеплення тим громадянам, які були щеплені.

Крім того, МОЗ просить Китай прискорити поставки 1,7 млн доз вакцини Sinovac.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали працювати 2127 пунктів вакцинації від COVID-19. Їх відкривають при медустановах.

Додамо, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинація від коронавірусу другою дозою препарату covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другою дозою почнуть після 18 травня.