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В Украине фиксируют рост госпитализаций COVID-больных: в Минздраве назвали причину

Фото: в Украине фиксируют рост госпитализаций COVID-больных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине за неделю количество госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло на 14%. Такая тенденция наблюдается на фоне падения показателей вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитраного врача Игоря Кузина в эфире телемарафона.

"Продолжаем регистрировать COVID-19 и случаи, которые закончились летально. В течение последней недели мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций на 14%, чем неделей ранее. За последнюю неделю в больницы попали почти 3 тысячи украинцев", - рассказал он.

По словам Кузина, больше всего летальных случаев фиксируют среди пациентов старше 60 лет.

Он отметил, что тенденция роста госпитализаций наблюдается на фоне падения показателей вакцинации из-за вопросов безопасности во время войны.

"За последнюю неделю были проведены около 47 тысяч вакцинаций, это достаточно низкий показатель. Люди преимущественно получают именно бустерные дозы вакцинации", - сказал санврач.

При этом он добавил, что дефицита COVID-вакцин в Украине нет.

Напомним, в Украине продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Сколько он будет действовать, читайте по ссылке.

Также ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90% с начала года.

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