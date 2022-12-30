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В Україні фіксують зростання госпіталізацій COVID-хворих: у МОЗ назвали причину

Фото: в Україні фіксують зростання госпіталізацій COVID-хворих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні за тиждень кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 зросла на 14%. Така тенденція спостерігається на тлі падіння показників вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону.

"Продовжуємо реєструвати COVID-19 та випадки, які закінчилися летально. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій на 14%, ніж тижнем раніше. За останній тиждень до лікарень потрапило майже 3 тисячі українців", - розповів він.

За словами Кузіна, найбільше летальних випадків фіксують серед пацієнтів віком від 60 років.

Він зазначив, що тенденція зростання госпіталізацій спостерігається на тлі падіння показників вакцинації через безпеку під час війни.

"За останній тиждень було проведено близько 47 тисяч вакцинацій, це досить низький показник. Люди переважно одержують саме бустерні дози вакцинації", - сказав санлікар.

Він додав, що дефіциту COVID-вакцин в Україні немає.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу. Скільки він діятиме, читайте за посиланням.

Також раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що щотижнева кількість смертей від COVID-19 зменшилась на 90% від початку року.

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