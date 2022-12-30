В Україні фіксують зростання госпіталізацій COVID-хворих: у МОЗ назвали причину

"Продовжуємо реєструвати COVID-19 та випадки, які закінчилися летально. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій на 14%, ніж тижнем раніше. За останній тиждень до лікарень потрапило майже 3 тисячі українців", - розповів він.

За словами Кузіна, найбільше летальних випадків фіксують серед пацієнтів віком від 60 років.

Він зазначив, що тенденція зростання госпіталізацій спостерігається на тлі падіння показників вакцинації через безпеку під час війни.

"За останній тиждень було проведено близько 47 тисяч вакцинацій, це досить низький показник. Люди переважно одержують саме бустерні дози вакцинації", - сказав санлікар.

Він додав, що дефіциту COVID-вакцин в Україні немає.