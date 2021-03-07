В Ужгороді почав діяти локдаун: що відсьогодні під забороною

Відсьогодні, 7 березня, в Ужгороді починає діяти локальний локдаун, запроваджений через погіршення ситуації із коронавірусом. Зокрема, кафе і ресторани працюватимуть лише на виніс, а непродовольчі магазини та фітнес-зали - під забороною.

Рішення ухвалили 5 березня члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позапланового засідання регіональної комісії ТЕБ та НС щодо критичної ситуації, яка склалася на Закарпатті із захворюваністю на COVID -19.

Зазначимо, що Закарпатська область через погіршення ситуації з коронавірусом опинилася на порозі потрапляння в "червону" зону карантину. Через це місцева влада оголосила про намір запровадити локальні локдауни. Медики також заявили про небезпеку введення принципу сортування хворих.

Жодних відвідувань кафе і спортзалів: список заборон в Ужгороді

роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки та замовлення на виніс);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших розважальних закладах;

діяльність непродовольчих магазинів та ринків;

приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

Що дозволяється під час локдауну в Ужгороді

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин;

торговельну діяльність із адресною доставкою замовлень;

надання фінансових послуг, фінансових установ, операторів поштового зв’язку,

медичну та ветеринарну практики,

діяльність АЗС (без зон харчування),

діяльність із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Як уточнили в міськраді Ужгорода, в період із 9 по 12 березня школярі 5-11 класів навчатимуться дистанційно, а учні 1-4 класів, крім УСШ № 3 та НВК "Первоцвіт", - у шкільних класах.