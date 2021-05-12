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Вакцина компанії Sinovac показала в реальних умовах ефективність вище, ніж на випробуваннях

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Джакарта, Середа 12 травня 2021 16:07
Вакцина компанії Sinovac показала в реальних умовах ефективність вище, ніж на випробуваннях Фото: вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac CoronaVac, яку закуповує Україна, в реальних умовах показала більш високу ефективність, ніж під час клінічних досліджень. Препарат запобігав симптомам COVID - 19 у 94% випадків.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на результати дослідження МОЗ Індонезії.

Відзначається, що вакцина компанії Sinovac запобігала симптоми COVID-19 при використанні її індонезійськими лікарями в 94% випадків. Тестування препарату проходив з 13 січня по 18 березня 2021 року. У ньому взяли участь понад 128 тисяч медичних працівників, які не заразилися коронавірусом, але через роботу схильних до високого ризику інфікування.

Експерти зробили висновки про ефективність китайської вакцини після введення медикаменту. У 96% випадків вона допомогла щепленим індонезійським лікарям уникнути госпіталізації. У 98% випадків вдалося уникнути летального результату при зараженні коронавірусом.

Нагадаємо, 9 травня в Україну прибула чергова партія вакцини компанії Sinovac від коронавірусу. Партія обсягом 500 тисяч доз була доставлена в столичний аеропорт"Бориспіль".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що для спортсменів виділили 1 500 доз вакцини CoronaVac.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україні залишилося законтрактувати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, щоб повністю забезпечити населення імунізацією проти COVID.

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