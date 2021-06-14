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Вакцинації в київському МВЦ цими вихідними не буде. Її перенесли на 17-18 червня

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 17:55
Вакцинації в київському МВЦ цими вихідними не буде. Її перенесли на 17-18 червня Фото: вакцинація в київському МВЦ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцинація від COVID у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в Києві не буде проводитися на ці вихідні. Її перенесли на 17-18 червня.

Про це йдеться в повідомленні сервісу Helsi.me в Telegram.

"Вакцинація в Києві на цьому тижні буде проходити 17 і 18 червня - в четвер і п'ятницю в МВЦ. Попередній запис через сайт helsi.me відкриється завтра вранці, 15 червня", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом на зараз на сайті недоступний запис на вакцинацію.

Також повідомляється, що з людьми, які записалися на вихідні 19-20 червня, вже контактує колл-центр, а також заздалегідь зарезервовані дати і місця для вакцинації

Як заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу "Київ", столичних медиків вирішили відпустити на довгі вихідні з 19 по 21 червня.

Нагадаємо, у київському МВЦ роблять найбільше число щеплень від COVID серед усіх пунктів масової вакцинації по країні. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулі вихідні прищепили більше 31 000 осіб в таких пунктах, причому у київському - майже 6 500.

До цього в прес-службі Міністерства охорони здоров'я повідомили РБК-Україна, що для отримання щеплення в центрі вакцинації від коронавірусу прописка не потрібна. Вакцинують тих, хто зареєструвався через "Дію".

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