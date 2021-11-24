Вакцинація від коронавірусу: перше щеплення отримали понад 13 млн українців

В Україні станом на ранок, 24 листопада принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 13 млн людей. Всього в країні вже проведено понад 23 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За минулу добу, 23 листопада від коронавірусу вакциновано 286 121 людину.
З яких одну дозу вакцини отримали 86 299 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 199 822 людини.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID щеплено 13 000 634 людини.
З яких отримали одну дозу вакцини - 13 000 632, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 225 182 людини.
У загальній кількості в країні проведено 23 225 814 щеплень.
У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.
Нагадаємо, Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно буде поставлятися по 25 млн доз.
Зазначимо, що вакцини з цих партій будуть, зокрема, використовуватися для додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.