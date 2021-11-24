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Вакцинація від коронавірусу: перше щеплення отримали понад 13 млн українців

Автор: Марія Кучерявець

В Україні станом на ранок, 24 листопада принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 13 млн людей. Всього в країні вже проведено понад 23 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За минулу добу, 23 листопада від коронавірусу вакциновано 286 121 людину.

З яких одну дозу вакцини отримали 86 299 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 199 822 людини.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID щеплено 13 000 634 людини.

З яких отримали одну дозу вакцини - 13 000 632, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 225 182 людини.

У загальній кількості в країні проведено 23 225 814 щеплень.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно буде поставлятися по 25 млн доз.

Зазначимо, що вакцини з цих партій будуть, зокрема, використовуватися для додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусВакцина від коронавірусу