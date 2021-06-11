Вакцини Pfizer і Moderna викликають проблеми з серцем у чоловіків, - звіт CDC

У звіті йдеться про те, що після другої дози вакцини Pfizer і Moderna молоді чоловіки відчували запалення серця. При цьому кількість таких людей виявилося більше, ніж очікувалося.

Розслідування безпеки вакцин почалося після того, як

ільшість випадків відбулося протягом тижня після вакцинації.

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