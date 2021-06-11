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Вакцини Pfizer і Moderna викликають проблеми з серцем у чоловіків, - звіт CDC

Автор: Наталья Скороход

Вакцина Pfizer і Moderna викликають запалення серця у молодих чоловіків. Про це свідчать дані моніторингу безпеки вакцин, проведеного Центрами США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Про це повідомляє Reuters.

У звіті йдеться про те, що після другої дози вакцини Pfizer і Moderna молоді чоловіки відчували запалення серця. При цьому кількість таких людей виявилося більше, ніж очікувалося.

Розслідування безпеки вакцин почалося після того, як

ільшість випадків відбулося протягом тижня після вакцинації.

Ще

Нагадаємо, Євросоюз відмовився від закупівлі вакцини Johnson & Johnson. Там цю вакцину хочуть замінити на іншу.

Раніше повідомлялося, що лідери G7 направлять мільярд вакцин в бідні країни.

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