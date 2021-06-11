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Вакцины Pfizer и Moderna вызывают проблемы с сердцем у мужчин, - отчет CDC

Автор: Наталья Скороход

Вакцины Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин. Об этом свидетельствуют данные мониторинга безопасности вакцин, проведенного Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом сообщает Reuters.

В отчете говорится, что после второй дозы вакцины Pfizer и Moderna молодые мужчины испытывали воспаление сердца. При этом количество таких людей оказалось больше, чем ожидалось.

Расследование безопасности вакцин началось после того, как

одавляющее большинство случаев произошло в течение недели после вакцинации.

Е

Напомним, Евросоюз отказался от закупки вакцины Johnson & Johnson. Там эту вакцину хотят заменить на другую.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 направят миллиард вакцин в бедные страны.

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