Вакцины Pfizer и Moderna вызывают проблемы с сердцем у мужчин, - отчет CDC

Вакцины Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин. Об этом свидетельствуют данные мониторинга безопасности вакцин, проведенного Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Об этом сообщает Reuters.
В отчете говорится, что после второй дозы вакцины Pfizer и Moderna молодые мужчины испытывали воспаление сердца. При этом количество таких людей оказалось больше, чем ожидалось.
Расследование безопасности вакцин началось после того, как
одавляющее большинство случаев произошло в течение недели после вакцинации.
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Напомним, Евросоюз отказался от закупки вакцины Johnson & Johnson. Там эту вакцину хотят заменить на другую.
Ранее сообщалось, что лидеры G7 направят миллиард вакцин в бедные страны.