Вакцины Pfizer и Moderna вызывают проблемы с сердцем у мужчин, - отчет CDC

В отчете говорится, что после второй дозы вакцины Pfizer и Moderna молодые мужчины испытывали воспаление сердца. При этом количество таких людей оказалось больше, чем ожидалось.

Расследование безопасности вакцин началось после того, как

одавляющее большинство случаев произошло в течение недели после вакцинации.

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