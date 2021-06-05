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Великобританія прискорює вакцинацію від COVID-19: не терпиться зняти обмеження

Автор: Наталья Скороход

У Великобританії вирішили прискорити вакцинацію від коронавірусу. Це потрібно для того, аби якомога швидше побороти всі варіанти вірусу та зняти карантинні обмеження.

Про це повідомляє Telegraph.

"Людям старше 25 років будуть запропоновані перші дози з наступного тижня, оскільки уряд сподівається перемогти варіанти вірусу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Великобританії вже вакцинували половину дорослого населення країни. Також три чверті дорослих отримали одну дозу вакцини.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії хочуть швидше зняти карантинні обмеження. Однак таке рішення може бути прийнято тільки після ретельної оцінки всіх даних про поширення вірусу в країні.

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