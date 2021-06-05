Великобритания ускоряет вакцинацию от COVID-19: не терпится снять ограничения

В Великобритании решили ускорить вакцинацию от коронавируса. Это нужно для того, чтоб как можно быстрее побороть все варианты вируса и снять карантинные ограничения.
Об этом сообщает Telegraph.
"Людям старше 25 лет будут предложены первые дозы со следующей недели, поскольку правительство надеется победить варианты вируса", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Великобритании уже вакцинировали половину взрослого населения страны. Также три четверти взрослых получили одну дозу вакцины.
Ранее сообщалось, что в Великобритании хотят быстрее снять карантинные ограничения. Однако такое решение может быть принято только после тщательной оценки всех данных о распространении вируса в стране.