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Великобритания ускоряет вакцинацию от COVID-19: не терпится снять ограничения

Автор: Наталья Скороход

В Великобритании решили ускорить вакцинацию от коронавируса. Это нужно для того, чтоб как можно быстрее побороть все варианты вируса и снять карантинные ограничения.

Об этом сообщает Telegraph.

"Людям старше 25 лет будут предложены первые дозы со следующей недели, поскольку правительство надеется победить варианты вируса", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Великобритании уже вакцинировали половину взрослого населения страны. Также три четверти взрослых получили одну дозу вакцины.

Ранее сообщалось, что в Великобритании хотят быстрее снять карантинные ограничения. Однако такое решение может быть принято только после тщательной оценки всех данных о распространении вируса в стране.

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