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Угорщина вакцинувала від COVID понад 20 000 жителів Закарпатської області

Автор: Сергей Новиков

Угорщина в мобільних пунктах на кордоні вакцинувала від COVID-19 понад 20 000 жителів Закарпатської області. Українським громадянам вводили вакцину Janssen американської компанії Johnson & Johnson.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infopost.

Повідомляється, що за даними Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, вакцину отримали 20 690 громадян України із Закарпатської області. Ця кампанія з вакцинації тривала з 2 липня і до 31 серпня. На сьогодні вакцинація на кордоні не проводиться.

Також повідомляється, що будь-який житель Закарпатської області старше 18 років міг безкоштовно вакцинуватися в мобільних пунктах безпосередньо поруч з КПП. Але для цього потрібно було показати паспорт з пропискою в регіоні.

Також повідомляється, що влітку Угорщина вакцинувала людей і на кордоні з іншими сусідніми країнами.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу вакцинували майже 134 000 осіб.

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УгорщинаЗакарпатська областьКоронавірусВакцинація