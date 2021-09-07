Угорщина вакцинувала від COVID понад 20 000 жителів Закарпатської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infopost .

Повідомляється, що за даними Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, вакцину отримали 20 690 громадян України із Закарпатської області. Ця кампанія з вакцинації тривала з 2 липня і до 31 серпня. На сьогодні вакцинація на кордоні не проводиться.

Також повідомляється, що будь-який житель Закарпатської області старше 18 років міг безкоштовно вакцинуватися в мобільних пунктах безпосередньо поруч з КПП. Але для цього потрібно було показати паспорт з пропискою в регіоні.

Також повідомляється, що влітку Угорщина вакцинувала людей і на кордоні з іншими сусідніми країнами.