Вінницька область посилює карантин з суботи: список нових заборон
Фото: у Вінницькій області посилюють карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення посилити карантин у Вінницькій області. Нові обмеження будуть діяти з 3 по 12 квітня.
У області з суботи буде заборонено:
- проведення всіх масових заходів;
- приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури;
- приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- діяльності культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;
- проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;
- відвідування закладів освіти учнів 1-11 класів, крім здобувачів закладів дошкільної та спеціальної освіти.
Зазначимо, Вінницька область перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.
Нагадаємо, Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 3 квітня. У місті заборонять масові заходи та роботу магазинів, крім продовольчих.
Крім того, Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.