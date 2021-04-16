У Вінницькій області продовжили карантин: випускники повернуться за парти
У Вінницькій області прийнято рішення продовжити термін посилених обмежувальних заходів до 1 травня. Разом з тим учні випускних 9 і 11 класів повернуться на навчання, інші будуть навчатися дистанційно до 1 травня.
Таке рішення було прийнято обласної комісії ТЕБ та НС, передає прес-служба Вінницької ОДА.
Зокрема, школярі будуть навчатися дистанційно, включаючи 1-4 класи. При цьому учні 9 та 11 класів повернуться до очного навчання для завершення 2020-2021 навчального року, а також підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Також в регіоні буде діяти заборона на проведення масових заходів, роботу кінотеатрів. Однак культурним закладам, зокрема музеям, дозволена робота при дотриманні всіх санітарних норм і протиепідемічних заходів, в тому числі:
- забезпечення скринінгу температури у працівників та відвідувачів закладів;
- додаткового провітрювання і дезінфекції приміщень у встановлені - обов'язкової санітарної обробки рук і перебування у захисних особових масках;
- безумовного додержання норми заповнення виставкових приміщень (залів) з розрахунку не більше п'яти осіб в одному залі закладу;
- дотримання соціальної дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метра
Нагадаємо, в Києві на великодні свята готують додаткові карантинні обмеження. Міська влада хоче запобігти новий спалах коронавірусу.
Крім того, у Києві та Запоріжжі запропонували церквам провести великодні богослужіння в онлайн-форматі.