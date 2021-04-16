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У Вінницькій області продовжили карантин: випускники повернуться за парти

Новость на русском → Вінницька область, П'ятниця 16 квітня 2021 17:22
У Вінницькій області продовжили карантин: випускники повернуться за парти Фото: карантин у Вінницькій області продовжили до 1 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Вінницькій області прийнято рішення продовжити термін посилених обмежувальних заходів до 1 травня. Разом з тим учні випускних 9 і 11 класів повернуться на навчання, інші будуть навчатися дистанційно до 1 травня.

Таке рішення було прийнято обласної комісії ТЕБ та НС, передає прес-служба Вінницької ОДА.

Зокрема, школярі будуть навчатися дистанційно, включаючи 1-4 класи. При цьому учні 9 та 11 класів повернуться до очного навчання для завершення 2020-2021 навчального року, а також підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Також в регіоні буде діяти заборона на проведення масових заходів, роботу кінотеатрів. Однак культурним закладам, зокрема музеям, дозволена робота при дотриманні всіх санітарних норм і протиепідемічних заходів, в тому числі:

  • забезпечення скринінгу температури у працівників та відвідувачів закладів;
  • додаткового провітрювання і дезінфекції приміщень у встановлені - обов'язкової санітарної обробки рук і перебування у захисних особових масках;
  • безумовного додержання норми заповнення виставкових приміщень (залів) з розрахунку не більше п'яти осіб в одному залі закладу;
  • дотримання соціальної дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метра

Нагадаємо, в Києві на великодні свята готують додаткові карантинні обмеження. Міська влада хоче запобігти новий спалах коронавірусу.

Крім того, у Києві та Запоріжжі запропонували церквам провести великодні богослужіння в онлайн-форматі.

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