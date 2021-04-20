Влада Індії оголосила про другу хвилю коронавірусу: число хворих стрімко зростає

"Ситуація на деякий час покращилася, але друга хвиля COVID-19 налетіла як шторм. Ми стикаємося з другою хвилею COVID-19. Я розумію ваш біль і висловлюю співчуття сім'ям, які втратили своїх близьких через коронавірус", - заявив Моді.

Прем'єр зазначив, що в цьому році країна краще підготувалася до боротьби з COVID-19. "У минулому році у нас не було лабораторій, комплектів для виробництва засобів індивідуального захисту, мало знань про те, як боротися з пандемією. Зараз у нас є значні запаси комплектів засобів індивідуального захисту. Спільними зусиллями ми можемо подолати важку ситуацію", - уточнив він .

За його словами, Індія розгорнула найбільшу в світі програму вакцинації від коронавірусу. Прем'єр нагадав, що щеплення вже зробили більше 120 мільйонів чоловік, а з 1 травня вакцина буде доступна всім людям старше 18 років. "Я прошу уряду штатів закликати робітників залишатися там, де вони знаходяться. Це допоможе їм, і вони зможуть отримати вакцину в тому місті, де знаходяться", - додав Моді.

Зростання числа хворих в Індії фіксується 41-й день поспіль. На 20 квітня в країні виявлено хворих на COVID-19 більш 2,15 мільйона. Щодня тут реєструється понад 200 тисяч нових хворих.

Індія знаходиться на другому місці в світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу. Згідно з останніми даними МОЗ, всього в країні зареєстровано понад 15,3 мільйона випадків COVID-19. При цьому одужали понад 13,1 мільйона пацієнтів, померли від наслідків інфекції 180 тисяч чоловік.