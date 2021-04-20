Власти Индии объявили о второй волне коронавируса: число больных стремительно растет

"Мы сталкиваемся со второй волной COVID-19. Я понимаю вашу боль и выражаю соболезнования семьям, которые потеряли своих близких из-за коронавируса", - заявил Моди.

Премьер отметил, что в этом году страна лучше подготовилась к борьбе с COVID-19. "В прошлом году у нас не было лабораторий, комплектов для производства средств индивидуальной защиты, мало знаний о том, как бороться с пандемией. Сейчас у нас есть значительные запасы комплектов средств индивидуальной защиты. Совместными усилиями мы можем преодолеть тяжелую ситуацию", - уточнил он.

По его словам, Индия развернула крупнейшую в мире программу вакцинации от коронавируса. Премьер напомнил, что прививку уже сделали более 120 миллионов человек, а с 1 мая вакцина будет доступна всем людям старше 18 лет. "Я прошу правительства штатов призвать рабочих оставаться там, где они находятся. Это поможет им, и они смогут получить вакцину в том городе, где находятся", - добавил Моди.

Новость дополняется...