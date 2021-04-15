ВООЗ в найближчі тижні повинна затвердити вакцину Sinovac, - Степанов

"В найближчі тижні ВООЗ повинна затвердити цю вакцину, як і інші вакцини, і рекомендувати для використання", - заявив Степанов.

При цьому він підкреслив, що кожна нова партія CoronaVac повинна проходити лабораторний контроль.

Крім того, глава МОЗу додав, що Україна повинна отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 2,9 млн препарату Covishield і 11,9 млн доз препарату CoronaVac. Він також зазначив, що на сьогодні Україна отримала вже 700 тисяч доз препаратів.

"Ми очікуємо за запевненням китайської сторони, що ми повинні максимум до кінця травня отримати решту 1,7 млн доз за цим контрактом. Більш того, це має бути рівними частинами. Очікуємо від них чіткого графіка по датах відвантажень", - повідомив Степанов.