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ВОЗ в ближайшие недели должна утвердить вакцину Sinovac, - Степанов

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Всемирная организация здравоохранения в ближайшие недели должна одобрить использование китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

Об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

"В ближайшие недели ВОЗ должна утвердить эту вакцину, как и другие вакцины, и рекомендовать для использования", - заявил Степанов.

При этом он подчеркнул, что каждая новая партия CoronaVac должна проходить лабораторный контроль.

Кроме того, глава Минздрава добавил, что Украина должна получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса. В частности, 2,9 млн препарата Covishield и 11,9 млн доз препарата CoronaVac. Он также отметил, что на сегодняшний день Украина получила уже 700 тысяч доз препаратов.

"Мы ожидаем по заверениям китайской стороны, что мы должны максимум до конца мая получить все остальные 1,7 млн доз по этому контракту. Более того, это должно быть равными частями. Ожидаем от них четкого графика по датам отгрузок", - сообщил Степанов.

Напомним, за минувшие сутки, 14 апреля, в Украине сделали 15 744 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже почти 420 тысяч человек.

Кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля. Сейчас используются два препарата - Covishield и CoronaVac. На этой неделе в страну должна поступить первая партия вакцины Pfizer. Подробнее о том, кто, когда и какую получит вакцину от коронавируса - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины ВОЗвакцинацияМаксим СтепановВакцина от коронавируса
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