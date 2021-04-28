ВООЗ назвала причину спалаху коронавірусу в Індії

У ВООЗ не стали стверджувати, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії є більш заразний варіант вірусу.

"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як недавні великі збори, які, можливо, сприяли зростанню", - заявив Яшаревич.

Також у ВООЗ зазначили, що на систему охорони здоров'я Індії було надано непотрібний тиск з боку людей, які в паніці прямували до лікарень, попри те, що могли лікуватися вдома.

Відзначається, що в Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається більш заразним, згідно з попередніми науковими даними і заявами лікарів, які стикалися з даними штамом вірусу.