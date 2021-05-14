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ВООЗ: нові варіанти COVID обов'язково будуть, але "ми знаємо, що робити"

Автор: Андрій Василюк

В майбутньому обов'язково буде виявлено більше варіантів коронавірусу, але у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) "знають, що робити". В організації сподіваються, що страх щодо нових штамів перетвориться у "щось продуктивне".

Про це на онлайн-брифінгу в Женеві заявила технічний керівник ВООЗ щодо боротьби з COVID-19 Марія ван Керхове, передає Reuters.

"Більше варіантів коронавірусу обов'язково буде виявлено, але зараз ми знаємо, що робити" - передає агентство слова експерту ВООЗ.

"Я хотіла б, щоб страх (нових варіантів коронавірусу, - ред.) перетворився на щось продуктивне, щось сильне", - сказала Марія ван Керхове.

Нагадаємо, на початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

Зазначимо, наразі Індія переживає масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням понад 230 мільйонів.

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