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ВОЗ: новые варианты COVID обязательно будут, но "мы знаем, что делать"

Автор: Андрей Василюк

В будущем обязательно будет обнаружено больше вариантов коронавируса, но во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "знают, что делать". В организации надеются, что страх относительно новых штаммов превратится в "нечто продуктивное".

Об этом на онлайн-брифинге в Женеве заявила технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керхове, передает Reuters.

"Больше вариантов коронавируса обязательно будет обнаружено, но сейчас мы знаем, что делать", - передает агентство слова эксперта ВОЗ.

"Я хотела бы, чтобы страх (новых вариантов коронавируса, - ред.) превратился в нечто продуктивное, что-то сильное", - сказала Мария ван Керхове.

Напомним, в начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

Отметим, сейчас Индия переживает масштабную вспышку коронавируса. Там циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.

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