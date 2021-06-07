ВООЗ про нові штами COVID-19: можуть бути катастрофічні наслідки

З урахуванням поширення нових штамів COVID-19 швидке зняття обмеження може мати катастрофічні наслідки. Перш за все для тих, хто не вакцинований.
Про це на брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус.
За його словами, в країнах з найбільшим доступом до вакцин від COVID-19 спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи. На сьогодні в цих країнах обмеження слабшають, але це потрібно робити обережно відповідно до циркуляції вірусів.
"Зі збільшенням глобальної передачі штамів, що викликають занепокоєння, включаючи варіант "Дельта", занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований", - додав Гебрейсус.
Нагадаємо, раніше ВООЗ почала привласнювати різні літери грецького алфавіту кожній новій мутації коронавірусу. Зокрема, "Дельтою" називають так званий індійський штам.
А викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта в коментарі РБК-Україна розповів, що ймовірність того, що може з'явитися свій штам COVID-19 в Україні, не можна виключати. Але це відбудеться тільки за певних умов.