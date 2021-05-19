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ВООЗ оцінила загрозу виникнення нових варіантів коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Загрозу виникнення нових варіантів коронавірусу зараз складно прогнозувати. Зараз в світі найчастіше виявляють індійський, південноафриканський і британський штами COVID-19.

Про це заявили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За їхніми словами, зараз в світі виявляють чотири основних мутації коронавірусу. Серед них: індійський, південноафриканський і британський штами. При цьому спрогнозувати появу нових варіантів патогену дуже важко. "Прогноз в світі ніхто не може дати", - зазначили вони.

Нагадаємо, раніше технічний керівник ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Марія ван Керховена заявила, що в майбутньому обов'язково буде виявлено більше варіантів коронавірусу.

Відзначимо, на початку травня спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить в "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

РБК-Україна писало, що зараз Індія переживає масштабну спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням більше 230 мільйонів.

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