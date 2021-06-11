ВООЗ закликала лідерів G7 створити глобальну програму реагування на COVID

"Мені здається, що світові лідери наближаються до того рівня, на якому вони повинні бути, щоб дійсно розглядати пандемію як глобальну проблему", - заявив він.

Спецпосланець ВООЗ попросив світових лідерів перестати представляти поточний період як ситуацію, коли багаті країни пропонують вакцини чк благодійність.

"Це не благодійність, це користь, яка виходить на перший план", - підкреслив Набарро.

Він додав, що вакцини від коронавірусу повинні застосовуватися там, де вони врятують найбільше життів у всьому світі.

"Рятуймо життя, а потім, коли у нас буде більше вакцини, ми зможемо використовувати її за іншим призначенням - для припинення пандемії. Перше, що потрібно зробити, це зупинити смерть людей по всьому світу", - підкреслив Набарро.