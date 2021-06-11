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ВООЗ закликала лідерів G7 створити глобальну програму реагування на COVID

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала лідерів країн "Великої сімки" створити глобальну програму реагування на COVID. У ВООЗ заявили, що до пандемії необхідно почати ставитися як до глобальної проблеми.

Про це заявив спеціальний посланник ВООЗ по COVID-19 доктор Девід Набарро, передає BBC.

"Мені здається, що світові лідери наближаються до того рівня, на якому вони повинні бути, щоб дійсно розглядати пандемію як глобальну проблему", - заявив він.

Спецпосланець ВООЗ попросив світових лідерів перестати представляти поточний період як ситуацію, коли багаті країни пропонують вакцини чк благодійність.

"Це не благодійність, це користь, яка виходить на перший план", - підкреслив Набарро.

Він додав, що вакцини від коронавірусу повинні застосовуватися там, де вони врятують найбільше життів у всьому світі.

"Рятуймо життя, а потім, коли у нас буде більше вакцини, ми зможемо використовувати її за іншим призначенням - для припинення пандемії. Перше, що потрібно зробити, це зупинити смерть людей по всьому світу", - підкреслив Набарро.

Нагадаємо, раніше резидент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив, що США придбають своїм коштом 500 млн доз вакцини Pfizer і поділяться з іншими країнами.

Крім того, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Сполучене Королівство передасть іншим країнам 100 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця наступного року.

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