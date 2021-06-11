ВОЗ призвала лидеров G7 создать глобальную программу реагирования на COVID

"Мне кажется, что мировые лидеры приближаются к тому уровню, на котором они должны быть, чтобы действительно рассматривать пандемию как глобальную проблему", - заявил он.

Спецпосланник ВОЗ попросил мировых лидеров перестать представлять текущий период как ситуацию, когда богатые страны предлагают вакцины в качестве благотворительности.

"Это не благотворительность, это корысть, которая выходит на первый план", - подчеркнул Набарро.

Он добавил, что вакцины от коронавируса должны применяться там, где они спасут больше всего жизней во всем мире.

"Давайте спасать жизни, а затем, когда у нас будет больше вакцины, мы сможем использовать ее по другому назначению - для прекращения пандемии. Первое, что нужно сделать, это остановить смерть людей по всему миру", - подчеркнул Набарро.