Коли можливий новий спалах коронавірусу в Україні: прогноз KSE

"Ми зараз говоримо про середній сценарій Київської школи економіки. Ми розглядаємо їх три: середній, оптимістичний, песимістичний. За оптимістичного - в січні ми не побачимо зростання захворюваності", - сказав він.

Втім, експерт наголосив, що за середнього сценарію очікується, що захворюваність, дійсно, почне зростати з січня і на це є три причини.

Перша причина

"Це ситуація в Європі. Прямо зараз ми бачимо там масове активне зростання. Низка країн зараз стабілізується - це ті, які дуже активно до цього зростали. Але є низка європейських країн, які зараз починають дуже активно зростати по другому колу", - зазначив Ганиченко.

За його словами, відповідно, такий тренд може перекинутися і на Україну досить швидко в рамках початку наступного року - це січень 2022 року.

Друга причина

"Друге - це традиційна сезонність грипоподібних захворювань, яка до того часу, як з'явився COVID, якраз з січня показувала тренд на зростання. Минулого року грипоподібні захворювання демонстрували трохи зміщений тренд. Ми пояснюємо це тим, що був введений січневий локдаун", - підкреслив Ганиченко.

Він уточнив, якщо не говорити про локдаун, який був у січні, через сезонність є ризик того, що буде зростання захворюваності на COVID-19 в січні 2022 року.

Третя причина

"Це мутації вірусу. Зараз ми говоримо вже про "Омікрон". Поки що ми не говоримо, що це загроза для світу чи для України. Ми говоримо, що це потенційна загроза. Чому? Тому що зараз немає перевірених даних про кожну із складових. Є три основні складові, які визначають небезпечність того чи іншого штаму", - зазначив експерт.

Він додав, що зараз відбуваються й інші мутації вірусу.

"Тому ось ці три фактори - вони якраз говорять про те, що в січні, дійсно, є ймовірність зростання захворюваності на COVID-19 саме в Україні", - резюмував Ганіченко.