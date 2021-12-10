Когда возможна новая вспышка коронавируса в Украине: прогноз KSE

"Мы сейчас говорим о среднем сценарии Киевской школы экономики. Мы рассматриваем их три: средний, оптимистичный, пессимистичный. При оптимистичном - в январе мы не увидим роста заболеваемости", - сказал он.

Впрочем, эксперт подчеркнул, что по среднему сценарию ожидается, что заболеваемость, действительно, начнет расти с января и на это есть три причины.

Первая причина

"Это ситуация в Европе. Прямо сейчас мы видим там массовый активный рост. Ряд стран сейчас стабилизируется - это те, которые очень активно до этого росли. Но есть ряд европейских стран, которые сейчас начинают очень активно расти по второму кругу", - отметил Ганиченко.

По его словам, соответственно, такой тренд может переброситься и на Украину достаточно быстро в рамках начала следующего года - это январь 2022-го.

Вторая причина

"Второе - это традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний, которая к тому времени, как появился COVID, как раз с января показывала тренд на рост. В прошлом году гриппоподобные заболевания демонстрировали немного смещенный тренд. Мы объясняем это тем, что был введен январский локдаун", - подчеркнул Ганиченко.

Он уточнил, если не говорить о локдауне, который был в январе, из-за сезонности, есть риск того, что будет рост заболеваемости COVID-19 в январе 2022 года.

Третья причина

"Это мутации вируса. Сейчас мы говорим уже о "Омикроне". Пока мы не говорим, что это угроза для мира или для Украины. Мы говорим, что это потенциальная угроза. Почему? Потому что сейчас нет проверенных данных о каждой из составляющих. Есть три основные составляющие, которые определяют опасность того или иного штамма", - отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас происходят и другие мутации вируса.

"Поэтому вот эти три фактора - они как раз говорят о том, что в январе, действительно, есть вероятность роста заболеваемости COVID-19 в Украине", - резюмировал Ганиченко.