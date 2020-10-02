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Лікар розповів про стан Трампа після зараження коронавірусом

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 02 жовтня 2020 14:17
Лікар розповів про стан Трампа після зараження коронавірусом Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Анастасия Рокитна

Лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі розповів про стан здоров’я американського лідера. Сьогодні стало відомо, що він заразився коронавірусом.

Про це повідомляє AP.

Лікар очікує, що президент продовжить виконувати свої обов'язки без збоїв.

"Президент і перша леді в даний час почуваються добре і планують залишатися вдома в Білому домі під час свого одужання", - заявив він.

Зазначимо, сьогодні зранку Трамп написав на своїй сторінці у Facebook, що у нього і його дружини підтвердили коронавірус. Вони разом пішли на самоізоляцію.

COVID-19 заразилася радниця Трампа Хоуп Хікс, яка супроводжувала президента США на дебати з Джо Байденом.

Нагадаємо, у ВООЗ планують виробити 2 млрд доз вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року.

Трамп раніше запевняв, що вакцина від COVID-19 з'явиться найближчим часом. За його словами, це займе від 4 до 8 тижнів.

Всесвітня організація охорони здоров'я не виключає, що жертвами COVID-19 стануть 2 млн осіб.

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