Чи введуть в Україні COVID-вакцинацію серед дітей: відповідь МОЗ

В Міністерстві охорони здоров'я розглядають питання введення в Україні вакцинації від коронавірусу серед осіб молодших 18 років. Втім наразі дана група людей не відноситься до пріоритетних.
Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, відповідно до структури захворюваності у країні, діти до 18 років становлять лише 6 відсотків від загальної кількості інфікованих. А в останній час подібних випадків стало дещо менше.
"Тобто це група, яку ми розглядаємо як групу ризику, але це не пріоритетна група ризику. Тому насамперед спрямовані зусилля (вакцинація - ред.) на людей від 18 років", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив, що вікові категорії для вакцинації від COVID розширять і почнуть прищеплювати підлітків.
Додамо, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, вакцинація в Україні від коронавірусу може початися і для дітей, але тільки для тих, у кого є високі ризики ускладнень від COVID.