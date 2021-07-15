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Введут ли в Украине COVID-вакцинацию среди детей: ответ Минздрава

Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения рассматривают вопрос введения в Украине вакцинации от коронавируса среди лиц моложе 18 лет. Впрочем, пока данная группа людей не относится к приоритетным.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, в соответствии со структурой заболеваемости в стране, дети до 18 лет составляют лишь 6 процентов от общего количества инфицированных. А в последнее время подобных случаев стало несколько меньше.

"То есть это группа, которую мы рассматриваем как группу риска, но это не приоритетная группа риска. Поэтому в первую очередь направлены усилия (вакцинация - ред.) на людей от 18 лет",- отметил Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил, что возрастные категории для вакцинации от COVID расширят и начнут прививать подростков.

Добавим, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, вакцинация в Украине от коронавируса может начаться и для детей, но только для тех, у кого есть высокие риски осложнений от COVID.

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подросткиВакцинация