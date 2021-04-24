Вихід Києва з локдауну: коли буде прийнято рішення

Місцева влада Києва може прийняти рішення про вихід міста з локдауну вже наступного тижня. Рішення приймуть у п'ятницю наступного тижня або протягом тижня.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, МОЗ може прийняти рішення про вихід міста з "червоної" зони найближчими днями.

"Що стосується рішення про вихід повністю з локдауну, воно ухвалюватиметься у п'ятницю наступного тижня або протягом тижня на засідання комісії ТЕБ та НС", - сказав Рубан.

Він зазначив, що останнім часом у Києві показники інфікування коронавірусом зменшуються, але об'єктивно ситуацію можна буде оцінити щонайменше через кілька днів.