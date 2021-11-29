ПАР не буде вводити обмеження через новий штам COVID-19

Південно-Африканська Республіка не буде вводити додаткові обмеження через нове штаму коронавірусу "Омікрон" . Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

За його словами, Національна рада з боротьби з коронавірусом країни обговорила зростання захворюваності коронавірусом і можливий вплив на це варіанту "Омікрон". На даному етапі рада вирішила не вводити додаткових обмежень через новий штам.

"Ми врахували той факт, що, коли ми зіткнулися з попередніми хвилями інфекції, вакцини не були широко доступні, і було вакциновано набагато менше людей", - сказав Рамафоса.

Рамафоса зазначив, що влада уважно стежитиме за рівнем інфікування і госпіталізацією в найближчі дні і перегляне ситуацію наступного тижня.