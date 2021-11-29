ПАР не буде вводити обмеження через новий штам COVID-19
Південно-Африканська Республіка не буде вводити додаткові обмеження через нове штаму коронавірусу "Омікрон". Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
За його словами, Національна рада з боротьби з коронавірусом країни обговорила зростання захворюваності коронавірусом і можливий вплив на це варіанту "Омікрон". На даному етапі рада вирішила не вводити додаткових обмежень через новий штам.
"Ми врахували той факт, що, коли ми зіткнулися з попередніми хвилями інфекції, вакцини не були широко доступні, і було вакциновано набагато менше людей", - сказав Рамафоса.
Рамафоса зазначив, що влада уважно стежитиме за рівнем інфікування і госпіталізацією в найближчі дні і перегляне ситуацію наступного тижня.
За даними Африканського центру контролю захворювань, тільки 23,66% населення Південної Африки повністю вакциновані від коронавірусу.
Нагадаємо, що у ПАР протягом останнього тижня сильно змінилася ситуація із захворюваністю COVID-19. Це пов'язують з появою нового штаму "Омікрон".
Раніше повідомлялося про симптоми нового штаму коронавірусу. Про них розповіли в ПАР.