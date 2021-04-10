Закарпатська область вийшла із "червоної" зони карантину

У Закарпатській області скасовано дію "червоної" зони карантину. Рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 11 квітня “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області, та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що "вже скоро" карантин можуть послабити у Закарпатській області.
РБК-Україна писало, що ситуація з коронавірусом в Івано-Франківську покращилась. Цей регіон вийшов з "червоної" зони карантину.