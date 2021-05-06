Запоріжжя виходить з "червоної" зони: відкриють школи та скасують спецперепустки

Вже завтра, 7 травня, Запоріжжя вийде з "червоної" зони карантину . Місто скасує проїзд у транспорті за спеціальними перепустками та відкриє школи.

Відзавтра у Запоріжжі знову зможуть приймати відвідувачів заклади громадського харчування, ринки, магазини, торговельно-розважальні центри, спортивні зали, музеї, бібліотеки та інші заклади, які не могли працювати в "червоній" зоні.

Попри скасування спецперепусток, перевезення пасажирів будуть здійснюватися виключно в захисних масках і за кількістю місць для сидіння.

Запорізькі школи планують відкрити для очного навчання вже з 11 травня.