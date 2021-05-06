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Запоріжжя виходить з "червоної" зони: відкриють школи та скасують спецперепустки

Автор: Дмитро Левицький

Вже завтра, 7 травня, Запоріжжя вийде з "червоної" зони карантину. Місто скасує проїзд у транспорті за спеціальними перепустками та відкриє школи.

Про це повідомляє Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо".

Відзавтра у Запоріжжі знову зможуть приймати відвідувачів заклади громадського харчування, ринки, магазини, торговельно-розважальні центри, спортивні зали, музеї, бібліотеки та інші заклади, які не могли працювати в "червоній" зоні.

Попри скасування спецперепусток, перевезення пасажирів будуть здійснюватися виключно в захисних масках і за кількістю місць для сидіння.

Запорізькі школи планують відкрити для очного навчання вже з 11 травня.

Нагадаємо, сьогодні Держкомісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про виведення з "червоної" зони карантину Запорізької області. Водночас "червону" зону залишає і Полтавська область.

Крім того, сьогодні з "червоної" зони карантину вийшли Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Додамо, завтра в "червоній" області карантину залишиться тільки одна область. Там заборонена робота ТРЦ, театрів та розважальних закладів, а кафе і ресторани працюють на винос.

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