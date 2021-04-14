У Запоріжжі закінчуються місця в COVID-лікарнях. Хворих можуть направляти в інше місто

У лікарнях "червоного" Запоріжжя закінчуються місця для хворих на коронавірус пацієнтів. Середня завантаженість міських лікарень перевищує 70 відсотків, а у двох лікарнях заповнено 90% ліжко-місць.
Про це йдеться на сайті Запорізької обласної державної адміністрації.
Водночас у Мелітополі зараз спостерігається значно краща ситуація з завантаженістю COVID-лікарень, тому місто запропонувало Запоріжжю прийняти їхніх хворих у разі потреби. У Мелітополі заповнено лише 28% лікарняних місць.
"У нас сьогодні є вільні місця, а також необхідний кадровий та технічний потенціал, щоб у важкі часи приймати хворих із інших громад, в тому числі можемо підтримати колег із обласного центру, які опинились у надзвичайно складній ситуації", - заявив керівник відділу охорони здоров'я міської ради Мелітополя Сергій Селевич.
Нагадаємо, наразі Запоріжжя перебуває у "червоні" зоні карантину, де діють найбільш суворі обмеження. Зокрема, у місті заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів.
Крім того, у Запоріжжі обмежили роботу громадського транспорту. Транспорт ходитиме тільки зранку та ввечері.
Як писало РБК-Україна, роботу громадського транспорту можуть обмежити і на території області.